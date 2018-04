Vico Equense, parte “Pizza a Vico” e scattano multe a raffica: come mai il resto dell’anno neanche l’ombra?

Come abbiamo ampiamente trattato e anticipato, è partita “Pizza a Vico”, la kermesse culinaria che ogni anno attira

migliaia di curiosi e visitatori. Una tre giorni, dal 15 aprile al 17 aprile, che vede Vico Equense completamente invasa da tutti gli amanti della buona cucina, in particolare della pizza.

Per l’occasione, ogni anno, viene chiuso al traffico il centro storico della città e ciò porta ad un accumularsi di auto e veicoli in generale che fa impazzire i residenti. E ogni anno scattano multe a raffica da parte della Polizia Municipale. In particolare sono prese di mira tutte le auto che, non riuscendo a trovare parcheggio, sostano nei pressi di Seiano, fino ad arrivare appunto al centro di Vico Equense.

Multe a raffica che vengono però elevate soltanto in queste circostanze: spesso abbiamo ricevuto lamentele da parte dei residenti di Seiano che lamentano un parcheggio selvaggio e nessun controllo da parte delle autorità competenti. Molti l’hanno definita “terra di nessuno”. Tutto sembra cambiare quando ci sono eventi come “Pizza a Vico” o i giorni di festa in onore del Santo Patrono…