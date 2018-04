Vico Equense. Il responsabile del Servizio Ecologia del Comune e Comandante della Polizia Municipale, Ferdinando De Martino, rammenta agli utenti che il 15, 16 e 17 aprile 2018, in occasione di “Pizza a Vico”, per non creare disagi alla manifestazione, che si svolgerà nel centro cittadino compreso il centro storico, la Sarim, la società preposta alla raccolta differenziata sul territorio, ritirerà i rifiuti entro le 15.00.

Verranno raccolti:

Domenica 15 Aprile

Organico – VERDE

Pannolini

Lunedì 16 Aprile

Multimateriale (sacco LILLA)

Martedì 17 Aprile

Carta ed Organico

Le strade interessate sono: Corso Filangieri dalla stazione fino all’incrocio con viale Rimembranza, via San Ciro, Corso Umberto I e piazza Umberto I, via Roma, via Domenico Caccioppoli, via Luigi De Feo, via Nicotera fino a all’ex Villa Ciampitti.