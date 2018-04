Vico Equense, il mistero di “Saporì”: la pizzeria a sorpresa non partecipa a “Pizza a Vico”

Un vero e proprio mistero. La pizzeria “Saporì“, pizzeria dell’Hotel Angiolieri di Seiano, sembra aver rinunciato all’evento “Pizza a Vico”; una vera sorpresa visto che il suo nome era tra i partecipanti all’evento. La postazione nella zona del largo dei Tigli, nella giornata di inaugurazione dell’evento, era praticamente inattiva: e proprio la zona di collocazione probabilmente è stata determinante per la rinuncia della pizzeria. Secondo quanto abbiamo carpito, infatti, la locazione non era di gradimento, ritenuta troppo isolata dal resto del centro cittadino.

In attesa di riuscire ad ottenere ulteriori informazioni a riguardo, sembra proprio che l’evento dovrà fare a meno di questa prestigiosa pizzeria vicana. Oltre a Saporì, ci sono anche altre pizzerie che hanno dovuto rinunciare o che comunque non sono state ammesse all’evento che ogni anno porta migliaia e migliaia di visitatori in città.