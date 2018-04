Vico Equense messa a un mese della morte dell’artista Benito Ferraro a Moiano. Si faccia qualcosa per ricordarlo

Vico Equense domani 19 aprile alle 18 ad un mese esatto dalla scomparsa la messa per ricordare l’artista Benito Ferraro a Moiano Una scomparsa che ci colpisce da vicino e ci rende difficile scriverne , per noi era un amico caro, una persona di cui avevamo una grande stima. Un artista e scrittore, l’ultimo libro lo ha stampato con Positanonews “Dinosauri a Positano” , presentato durante una mostra patrocinata dal Comune di Positano . Ma anche una persona che amava profondamente la sua Vico e il Faito , di cui era il cantore oltre che il più grande artista che lo abbiamo mai dipinto. Dalla neve fino alle Sirene che si vedevano in un mare idealmente vicino a questa grande Montagna per lui Sacra. Chiedeva alla politica, che con lui non è mai stata generosa, di intervenire per far rinascere questa montagna che ora soffre più che mai. Le opere di Benito Ferrare sono impregnate dei colori di un cuore puro e generoso, quel cuore che ora non batte più, ma che vedremo per sempre nelle sue opere. Vico ha perso un grande uomo, una grande anima. Si faccia qualcosa per ricordarlo