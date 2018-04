Vico Equense. Massaquano, Sabato 28 Aprile ore 19.30 presso l’Auditorium “Don Luigi Guida” andrà in scena lo spettacolo “Anziani e Bambini in famiglia”

Vico Equense. La Parrocchia San Giovanni Battista in Massaquano di Vico Equense, in collaborazione con l’Associazione Musicale

Amici della Musica “SANTA CECILIA”,

il Centro Anziani, l’Unitre e con la A.S.D. Tersicore, Sabato 28 Aprile ore 19.30 presso l’Auditorium “Don Luigi Guida” presentano lo spettacolo “Anziani e Bambini in famiglia”.

Il Tema dello spettacolo sarà “Crescere vuol dire invecchiare; invecchiare vuol dire crescere”.

Far propria questa allocuzione vuol dire guardare alla vita come un divenire, dove l’incontro fra generazioni è parte dell’ordine naturale delle cose.

Alla visione ciclica della vita, oggi la nostra società sta preferendo una visione lineare, che tende a collocare gli anziani e i bambini ai margini dell’organizzazione familiare e comunitaria, in un vivere del quotidiano che tende a separare ancor che favorire rapporti interpersonali, ponendo nettamente separazioni delle generazioni con strutture e spazi pensati e creati per età omogenee.

Pensare azioni concrete di incontro fra generazioni, significa valorizzare la vita come un continuo esistenziale in cui ogni frammento è concepito in divenire e assume un valore intrinsecamente legato ai momenti che lo hanno preceduto e a quelli che lo seguiranno.

Ognuno vive per grazia, non per dovere, avendo l’onere di custodire e aver cura dell’umano che è in noi e negli altri.