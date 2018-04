Vico Equense Mariangela Scaramellino nuova consigliera comunale “Per me la politica è un servizio al cittadino”

Da oggi è la ginecologa Mariangela Scaramellino la nuova consigliera comunale in surroga di Antonino Di Martino, che ha dimostrato, cosa rara, di non essere attaccato alla poltrona. Lezione di stile questa del gruppo di Maurizio Cinque della lista “Cambiare fa bene”. Nel consiglio comunale di oggi il sindaco Andrea Buonocore ha fatto gli auguri alla nuova entrata. “Per me la politica è un servizio al cittadino”