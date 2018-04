Vico Equense / Napoli . Antonino Cannavacciuolo è il protagonista della cover di Topolino numero 3257, oltre che di una storia a fumetti e dell’intervista del Toporeporter e della ricetta della torta di mele e yogurt dedicata a Nonna Papera. L’omaggio a Cannavacciuolo è accompagnato da uno alla città di Napoli, con una cover variant dedicata alla maschera di Pulcinella.

Il numero andrà in edicola il prossimo 25 aprile. Cannavacciuolo sarà nelle vesti di chef Paperacciuolo, protagonista della storia a fumetti scritta da Riccardo Secchi e disegnata da Nicola Tosolini Agente Segreto Ciccio – Uno Chef da Sogno. La storia è una nuova puntata della serie che vede protagonista il cugino di Paperino che indaga per conto dello G.N.A.M., il Gruppo Nuovi Assaggiatori Municipali, alla ricerca di un pericoloso criminale che produce cibi contraffatti. Per incastrarlo servirà poprio uno dei più grandi chef in circolazione, Paperacciuolo.

Chef Paperacciuolo-Cannavacciuolo è anche il protagonista della cover del numero, questa disegnata da Giorgio Cavazzano, e di un’intervista realizzata dal Toporeporter Filippo che da grande sogna di diventare un cuoco. Durante l’incontro con Filippo, Antonino Cannavacciuolo ha svelato le sue passioni e spiegato cosa significhi per lui cucinare ed essere chef stellato e ha regalato a tutti i lettori una vera chicca: la ricetta di mele e yogurt dedicata a Nonna Papera.

“Siamo felici di poter ospitare tra le nostre pagine un personaggio come Antonino Cannavacciuolo, amato da grandi e piccoli – spiega Valentina De Poli, Direttore di Topolino – Il nostro giornale, che da pochissimo è in edicola in una veste completamente rinnovata, vuole guardare sempre di più a personaggi positivi e ispirazionali per i propri lettori, cercando il giusto mix tra fantasia, divertimento e tematiche di attualità. L’attenzione ancora una volta è dedicata alle aspirazioni dei bambini: l’incontro tra grandi personaggi, il mondo a fumetti disneyano e i sogni dei giovani lettori sono un mix di ingredienti unico capace di lasciare il segno nella formazione degli uomini di domani!”.

Il numero in edicola ha anche una cover alternativa con un altro omaggio a Napoli, che dal 28 aprile al 1 maggio ospita Comicon, la manifestazione dedicata al fumetto giunta quest’anno il suo XX anniversario. Insomma arte e gusto per la Campania