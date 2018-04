Vico Equense: l’ alberghiero scende in campo, anche la Scarica al De Gennaro.

Vico Equense.

L’ istituto alberghiero De Gennaro continua a produrre eventi, oltre a formare culturalmente e professionalmente gli allievi. Nel laboratorio di giornalismo con “Positano news” vogliamo evidenziare le ultime svolte dal prestigioso e storico istituto. Oltre al recente gemellaggio in Iran, una straordinaria esperienza transculturale che ha visto come protagonista il nostro preside “Salvador Tufano”, possiamo annoverare altri importanti eventi che ci riguardano ad iniziare dalle Olimpiadi di Matematica fino ad arrivare ai tutorial pratici di famosi chef come Fabiana Scarica vincitrice dell’edizione 2016/17 di “TOP CHEF”.

Tante iniziative in contesti e discipline diverse.

I nostri ragazzi stanno facendo tante esperienze , grazie all’iniziativa e alla guida esperta dei loro docenti, mostrando nei contesti più diversi competenze , professionalità e tanta voglia di migliorarsi ed apprendere.

E’ il caso della partecipazione ai Campionati Internazionali di Giochi matematici al Liceo Pitagora di Torre Annunziata. Quattordici alunni del Primo Biennio non hanno temuto di misurarsi con i colleghi “liceali” sotto la guida della docente Marianna Cappiello.Molto soddisfacente anche la partecipazione alla 1° tappa del Concorso ” Gran Premio Barman Domani 2018″ presso l’alberghiero di Pagani.

Che dire, infine, della lunga serie di visite ed “ospitate” che stanno sperimentando gli alunni del II Biennio Enogastronomia in compagnia di giovani chef stellati e giovani promesse del “food” d’autore di domani.

Una per tutte la visita delle giovani ma già famose chef Fabiana Scarica e Cinzia Fumagalli che hanno incantato i giovani alllievi con la loro creatività e grande PROFESSIONALITÀ.

A cura di Carla D’Auria