Vico Equense, iniziato presso IC costiero il pon di vela scuola

C’è una barca!

Dove, in mezzo al mare?

No, nel cortile della scuola secondaria di I grado a Largo dei Tigli di Vico Equense.

Ma che ci fa?

Ieri 21 aprile di buon ora, una barca, precisamente un “gozzetto” armato a Vela Latina è approdato nel cortile dell’Istituto Comprensivo Costiero. Inizia il modulo di Vela del progetto PON inclusione “We care…”.

Complice, la capacità organizzativa del Dirigente scolastico Debora Adrianopoli nel programmare azioni per sviluppare nei cuori dei suoi alunni il senso della legalità, del rispetto delle regole e degli altri in un’ottica di inclusione e di integrazione.

E’ un progetto in collaborazione con la locale Sezione della Lega Navale Italiana, con l’intendo di avvicinare i ragazzi al mare anche attraverso la Vela. Si è iniziato con quella Latina, ovvero quella che un tempo, prima dei motori, oltre i remi, era l’unico modo di propulsione a far muovere un imbarcazione. Si proseguirà con la Meteorologia, l’Orientamento, l’Ambiente e lezioni di Vela a bordo di barche.

Spiegare ai ragazzi la Vela, da quella che si usava un tempo quando l’uomo si spingeva lontano per la pesca, per il commercio con altre genti o magari per scoprire nuove terre. Quella che si issava sulle barche costruite dai Maestri D’Ascia di Legni di Mare anche sui nostri arenili. A Marina di Seiano si sono costruite barche dai tempi dei romani fino agli inizi del novecento. A quella usata oggi fatta per soddisfare le esigenze specifiche degli armatori alla ricerca di vele e imbarcazioni sempre più prestazionali ed affidabili.

La prima lezione è andata. Grazie, ai ragazzi attenti, interessati ed entusiasti. Grazie al Dirigente scolastico Debora Adrianopoli per la sensibilità. Grazie al presidente della Sezione di Vico Equense della Lega Navale Italiana Giuseppe Vanacore per l’impegno costante nel diffondere l’amore e il rispetto per il mare.

Buon vento a tutti.