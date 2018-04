Vico Equense. Il 1° aprile, giorno di Pasqua, in prima serata su Rai 3, è andato in onda “Il Borgo dei Borghi”, uno speciale condotto da Camilla Raznovich che ha svelato il vincitore della rubrica presente all’interno del programma Kilimangiaro, in onda ogni domenica pomeriggio sulla terza rete della Rai.

Per svelare il Borgo dei Borghi 2018, la Raznovich da Vico Equense, si è fatta guidare da Nino Aversa, guida escursionistica, alla scoperta delle sue meraviglie, tra cui il centro storico, il castello e le antiche strade fino a un meraviglioso tramonto dalla terrazza dell’ex Cattedrale.

La graduatoria, stabilita attraverso il voto del pubblico sul web unito a quello della giuria di qualità composta dalla chef stellata Cristina Bowermann, dallo storico dell’arte Philippe Daverio e dal geologo Mario Tozzi, è stata svelata nel corso della puntata.

QUI per la puntata.