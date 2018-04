Vico Equense donna sfrattata di casa, famiglia distrutta

A vico equense viene sfrattata dalla casa pur avendo pagato gli otto mila euro di canoni arretrati il giorno 08.03.2018 nel silenzio omertoso di tutti

La signora Imma si era rivolta alle istituzioni per avere un aiuto Risultato sfrattata . Con lei figlia e marito Una faniglia distrutta “Dalla festa della donna alla festa alla donna – dice Rosario Fiorentino sindacalista e attivista di Sorrento -, non si può essere indifferenti a situazioni del genere”.

Noi di Positanonews lanciamo questo appello e approfondiremo in questi giorni, intanto speriamo di cuore che qualcuno si interessi a questa famiglia.