Vico Equense. Domenica la prima edizione della Cronoscalata al Paradiso Vicano: partenza da Alberi

Vico Equense. Parte la prima edizione della “Cronoscalata al Paradiso Vicano”, gara ciclistica di nove chilometri, organizzata dall’Asd Lucky Team valida come circuito dello scudetto campano, che si svolgerà domenica prossima, 8 aprile 2018.

Il ritrovo dei ciclisti è previsto a Santa Maria del Castello, con partenza alle ore 9.00 da Alberi. La competizione ciclistica amatoriale vedrà la partecipazione di circa 160 atleti, con un percorso di gara che parte da un tratto di 2 chilometri con una pendenza costante intorno al 5/6%, fino a raggiungere la frazione di Arola.

“Dopo – spiegano gli organizzatori – si prosegue verso Preazzano, con un aumento della pendenza fino al 10%, poco prima dello scollinamento che porta alla frazione di Ticciano. La strada che precede e segue Ticciano è un tratto misto, molto tecnico e difficile da interpretare perché prima si scende, poi va in piano, e subito dopo risale, per ritornare di nuovo in piano e così via. Ogni tentativo di prendere ritmo, viene vanificato da una serie di curve tecniche in cui conta la guida. Dopo questo tratto di circa 3 km, si gira a destra in un largo che porta alla località di Santa Maria del Castello, secondo pezzo dell’ascesa di giornata. Questo è anche la parte più dura e benché sia meno di 2 chilometri sembra non finire mai e le pendenze massime sfiorano il 18%. L’arrivo è in leggerissima salita e chi avrà forza potrà benissimo rilanciare sopra i 40 chilometri orari. Lo scenario finale è quello della costiera Amalfitana vista dall’alto”.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, a coadiuvare gli agenti della polizia municipale, ci saranno anche l’AVF (Associazione Volontari del Faito) e le associazioni “Terra Mia” e “Punta del Vento”.

Un importante appuntamento nato per far scoprire e apprezzare le bellezze di questi luoghi e promuovere il turismo secondo gli obiettivi dell’Asd Lucky Team di concerto con l’Amministrazione comunale di Vico Equense. A fine gara, ore 12, premiazioni per i primi tre di ogni categoria e le prime tre società e un pic-nic.