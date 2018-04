Vico Equense. Sperimentare una seduta del consiglio comunale per capire le sue funzioni. Ieri mattina, sabato 14 aprile, il sindaco Andrea Buonocore, il presidente del consiglio comunale Massimo Trignano, gli assessori e i consiglieri comunali, hanno incontrato, nella sala consiliare, le classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense accompagnate dalle loro docenti, che hanno promosso quest’incontro di cittadinanza attiva.

“L’iniziativa – spiega Massimo Trignano, presidente del consiglio d’Istituto della scuola – mira ad accrescere il loro senso civico attraverso un avvicinamento alle istituzioni”. Il presidente del consiglio ha spiegato alla scolaresca come funziona il consiglio comunale, utilizzando termini ed esempi semplici. I bambini, molto attenti, hanno avuto la possibilità di apprendere come si amministra una città, com’è strutturato un Comune, quali sono i ruoli dei suoi organi (sindaco, consiglio e giunta). Simulata anche l’approvazione di una delibera, quella di Pizza a Vico, con tanto di dibattito ed emendamenti.

Il consigliere comunale Antonino Di Martino ha spiegato alla scolaresca il ruolo della minoranza: “Dove c’è opposizione c’è democrazia”. Sono state tante, poi, le domande dei bambini agli amministratori comunali: “Perché nello stemma ci sono tre torri? Se il mare viene inquinato, cosa fa il Comune? Perché non donare i soldi di Pizza a Vico alla Scuola?”. E tanto altro come la Santissima Trinità e Paradiso, i parchi gioco e il centro storico. “Le esperienze di democrazia e di partecipazione sono molto educative e importanti per i nostri piccoli cittadini, che da iniziative come questa imparano moltissimo”, il commento del sindaco Buonocore.