Vico Equense, bruttissimo incidente a Punta Scutolo: auto ribaltata. Traffico paralizzato da Meta – FOTO ESCLUSIVE

Tremendo incidente poco fa a Vico Equense, in zona Punta Scutolo. Sulla Statale 145, un’auto si è completamente ribaltata su se stessa: pare che il conducente del mezzo abbia perso il controllo della stessa in curva. In questo momento ci sono i soccorsi in atto: ancora non è stata chiara la dinamica dell’incidente e le condizioni dei protagonisti dello stesso. Ora sono intervenuti i Carabinieri.

Il traffico risulta attualmente paralizzato da Meta di Sorrento.

Vi terremo aggiornati.