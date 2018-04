Vico Equense. Assaltano la cucina di un albergo per la “fame chimica”

Due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati trovati nella struttura di Vico Equense mentre mangiavano patatine e bevevano vino



Vico Equense – Hanno scavalcato il muro di recinzione di un albergo della costiera sorrentina. Era diventata insopportabile la “fame chimica” e per questo sono entrati in cucina ed hanno fatto razzia di ciò che hanno trovato. È successo a Vico Equense dove sono stati denunciati due minorenni di Scafati per furto. I due amici, di 16 e 17 anni sono stati trovati dal personale di sorveglianza dell’albergo all’interno della cucina. Stavano mangiando delle patatine ed altri snack, il tutto “annaffiato” da due bottiglie di vino stappate per l’occorrenza. I vigilantes hanno chiamato i carabinieri della radiomobile di Sorrento che sono arrivati sul posto. Dopo aver denunciato i due minorenni per la “bravata”, li hanno affidati ai loro genitori.“ VICOEQUENSEONLINE