Vico Equense, ancora un sequestro nei pressi del palazzetto dello sport: nuova discarica a cielo aperto

Ancora una volta i Carabinieri hanno dovuto apporre i sigilli presso il cortile nei pressi del palazzetto dello sport a Vico Equense. Già più di una volta in passato abbiamo dovuto raccontare di sequestri nell’area sopracitata, questo perché spesso, a causa di cittadini incivili, questa è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto.

I Carabinieri hanno effettuato un altro sopralluogo in queste ore e hanno rilevato la ingente presenza di scarti edili. Non sono noti i colpevoli, ma gli uomini dell’Arma già si sono attivati in tal senso. L’area in questione è, tra l’altro, frequentata da tantissime persone che si recano al palazzetto: spesso abbiamo raccolto le lamentele di questi e degli abitanti vicini che devono convivere con questo scempio.