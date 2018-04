Vico Equense: ad un anno dalla scomparsa, Catello

Catello Donnarumma il 26enne morto lo scorso anno a Vico Equense, in un tragico incidente stradale in moto, avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione.

È passato già un anno da quel maledetto giorno: “Vogliamo mantenere vivo il suo ricordo. Catello è sempre qui con noi”. Il desiderio di amici e familiari, è chiaro, quel terribile incidente stradale che ha strappato via in un attimo la vita di Catello, non può cancellare ciò che egli ha rappresentato per tutti.

Da allora sono state tantissime le testimonianze di affetto per Catello.

Un telo bianco «catello vive» appeso nel luogo dell’incidente un’iniziativa fortemente voluta da chi gli voleva bene, per chi vorrà ricordarlo per sempre.