VETTICA DI AMALFI E VOLATA AL CIELO MARIA LANGELLA

E volata al cielo per ritornare alla casa del padre Maria Langella dedita al lavoro donna di altri tempi gioiosa e rispettosa per chi la incontrava per strada. La rimpiangono i figli le figlie i nipoti e parenti tutti. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 10.00 presso la chiesa di San Michele Arcangelo da Don Luigi De Martino.