Vettica di Amalfi A 15 anni dalla sua scomparsa oggi 25 Aprile 2018 ricordiamo Salvatore Anastasio (Turino)

di Michele Pappacoda La comunità parrocchiale San Michele Arcangelo di Vettica di Amalfi a 15 anni dalla scomparsa ricorda con una messa alle 18.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo in Vettica Salvatore Anastasio per tutti “Turino ” il fruttivendolo scherzoso e scanzonato ogni volta che si passava davanti al negozio sempre con la battuta scherzosa e allegra tutti i vettichesi lo ricordano così. Sempre contento con i suoi figli e la moglie Idarella che ha sempre voluto bene in tutti i modi. Che dire un grande uomo della storia di Vettica di Amalfi.