Verso il derby Casertana-Juve Stabia: obiettivo quarto posto – [Probabili Formazioni]

Ritorna il derby campano tra Casertana – Juve Stabia, al di là delle posizioni in classifica, questo rappresenta una delle partite più suggestive del girone C e in questo momento della stagione, costituisce un confronto di elevata caratura. Le Vespe, hanno bisogno di vincere per allungare sul Monopoli dopo le ultime tre uscite altalenanti, per confermarsi quarta forza del campionato, mentre le Aquile inseguono una posizione adeguata in zona playoff.

Una partita dal sapore particolare, visto che le tifoserie in passato erano gemellate, ma poi il reciproco rapporto di amicizia si è sciolto per motivi futili. La Juve Stabia ha tutta l’intenzione di vincere con continuità in questa fase delicata, ritornando allo smalto e lo spettacolo di qualche mese fa. Discorso diverso per i rossoblu, che da gennaio con la guida di D’Angelo hanno invertito la rotta, dimostrando di essere un gruppo in grado di meritarsi l’attuale posizione in classifica.

Probabili formazioni

CASERTANA: Forte, Polak, Lorenzini, Pinna, Meola, D’Anna, Santoro, De Rose, Romano, Turchetta, Alfageme. All: D’Angelo

JUVE STABIA: Branduani, Nava, Marzorati, Allievi, Crialese, Calò, Mastalli, Viola, Strefezza, Paponi, Canotto. All: Ferrara-Caserta