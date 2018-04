Vento forte e mare agitato nel giorno di Pasqua: stop ai collegamenti marittimi da Napoli per Capri, da Sorrento le uniche sono corse assicurate dal Superflyte

Disagi nei collegamenti marittimi nel giorno di Pasqua. Le avverse condizioni meteo, che erano state abbondantemente previste dall’allerta meteo della Protezione Civile, in particolare le forti raffiche di vento di ponente e il mare agitato, hanno determinato questa mattina la sospensione di tutte le corse dei collegamenti marittimi tra Napoli e Capri: stop non solo alle linee veloci ma anche ai traghetti della Caremar, le cui partenze però potrebbero riprendere in giornata.

Da Sorrento a Capri invece le uniche corse vengono effettuate dal Superflyte dell’Alilauro Gruson.

CAPRINEWS http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=9541