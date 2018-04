Vacanze di Pasqua: Napoli meta preferita dai turisti, pienone fra Sorrento e Amalfi frenato dal tempo

Ieri e oggi il tempo non è stato proprio clemente, ma la settimana Santa è stata davvero soleggiata. In questi giorni di festività Napoli è stata letteralmente invasa dai turisti. Con Pasqua, il centro della città si è rapidamente trasformato in un crocevia attraversato da cittadini provenienti da ogni parte del mondo. Dalla Lituania all’Inghilterra, dalla Francia fino alla Cina, in tantissimi hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze nella città di Partenope per scoprirne la cultura, il folclore e le bellezze nascoste. In costa d’ Amalfi e Sorrento il pienone si è sfiorato, frenato solo dal maltempo. A Positano tantissimi Sud Coreani e americani. Ricordiamo che la Pasqua è venuta presto.