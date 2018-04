Un piccolo amorino e una parete con delfini gli ultimi affreschi rinvenuti a Pompei nella Regio V

I tesori della Regio V: dalle ceneri e lapilli affiorano nuovi affreschi. L’ultimo in ordine di scoperta, dopo una coppia di delfini saltellanti, è un piccolo amorino. Ad annunciare i nuovi ritrovamenti è il direttore generale del parco archeologico, Massimo Osanna, via Instagram. «Nuovi affreschi emergono dai lapilli», scrive Osanna sui social: «Dagli scavi emerge un pezzo di parete decorata con delfini. Il progetto di rendere sicuri i fronti di scavo sta portando alla luce ciò che fino ad ora era nascosto sotto i materiali vulcanici dell’eruzione del 79 dopo Cristo. Le nuove ricerche consentono l’acquisizione di straordinarie conoscenze sulla forma urbana di Pompei. Allo stesso tempo è uno sguardo incredibile sulla vita quotidiana di una città romana». I nuovi scavi, avviati in un’area inesplorata tra le case di Marco Lucrezio Frontone e quella delle Nozze d’Argento, e ritrovamenti inediti attirano ancora l’attenzione del mondo scientifico sull’antica città romana sepolta dal Vesuvio alla fine del I secolo dopo Cristo. A tornare alla luce all’interno del perimetro degli oltre 1.000 metri quadri di scavo sono stati ambienti privati, reperti e strutture affrescate che andranno ad arricchire la conoscenza dell’antica città portuale. In prossimità della domus della Soffitta, ad esempio, è stata intercettata una grande zona aperta verosimilmente destinata a giardino, ma di questo si avrà certezza solo a seguito delle analisi paleobotaniche che il parco archeologico di Pompei intraprenderà contestualmente allo scavo. Insomma, l’area non scavata di circa 22 ettari continua a stupire ed a regalare emozioni. «Si torna a fare ricerca a Pompei su vasta scala» – spiega Osanna – «ma soprattutto con l’impiego di strumenti di nuova tecnologia messi al servizio dell’archeologia (dal drone al georadar) e il supporto di un team interdisciplinare». (Susy Malafronte – Il Mattino)