Un 93enne di Tramonti, dopo il pranzo della domenica in compagnia della famiglia, ha accusato un improvviso malore, accasciandosi sul tavolo privo di sensi. I familiari, percepita la gravità della situazione, hanno immediatamente chiamato il 118 il cui personale ha provveduto ha trasportare l’anziano presso il nosocomio di Castiglione. Il 93enne è giunto in ospedale in arresto cardiaco e le sue condizioni gravissime facevano temere il peggio. L’anziano è stato immediatamente condotto in sala rianimazione dove gli sono state effettuate le cosiddette manovre salvavita in un disperato tentativo di strapparlo alla morte. Dopo diverse scariche con il defibrillatore e manovre di rianimazione cardiopolmonare, è accaduto il miracolo e, dopo circa mezz’ora, il cuore ha ripreso a battere. Gran parte del merito è da attribuire a Salvatore Virno, un giovane rianimatore proveniente dall’Ospedale Monaldi e che, in quel momento, si trovava di turno. Una volta stabilizzato ed intubato, il 93enne è stato condotto in ambulanza, assistito da un rianimatore, al porto di Maiori e da lì, con un eliambulanza, è stato trasferito presso la Torre Cardiologica dell’Ospedale “Ruggi” di Salerno.