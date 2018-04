Turista canadese morto a Positano alla Sponda, dopo due ore trasferito nella Chiesa di Santa Caterina

Turista canadese morto a Positano nella Chiesa di Santa Caterina. L’uomo di 56 anni che ha perso la vita alla Sponda , dopo aver percorso il Sentiero degli dei, è stato sistemato nella Chiesa di Santa Caterina in attesa dell’autorizzazione della Procura della Repubblica di Salerno e delle disposizioni dei familiari per il rimpatrio della salma. L’uomo era venuto in Costiera amalfitana in vacanza con la moglie ed ha fatto un’escursione sul Sentiero che porta da Agerola per Praiano fino a Positano. Da qui , dopo aver fatto quattro ora col panorama della Costa d’ Amalfi, è sceso per le scale da Nocelle ad Arienzo , circa un migliaio. Un percorso, sotto il sole, controindicato a chi soffre di problemi di cuore. Purtroppo i soccorsi, se pur tempestivi da Positano, non sono stati sufficienti per salvarlo. Ora la salma , che è rimasta circa due ore sulla Strada Statale Amalfitana 163, in località “Sponda”, è stata trasferita alla Chiesa di Santa Caterina. Questa Chiesa viene utilizzata per queste evenienze non avendo disponibili altri spazi il Comune. Il 118 ed i volontari del soccorso della Croce Rossa, come sempre fanno, hanno prestato assistenza anche alla moglie. A tutti i familiari vanno le condoglianze della redazione di Positanonews.