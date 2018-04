Tremendo scontro frontale nel salernitano: morto un 17enne di Sant’Egidio e ferite altre otto persone

Tremendo scontro tra auto questa notte a Nocera Superiore, nel salernitano. In zona Camerelle, in via Nazionale, una Fiat Punto e una Opel Asta si sono scontrate frontalmente per cause ancora da verificare. Un impatto violentissimo che ha visto coinvolte ben nove persone le quali viaggiavano a bordo dei due veicoli: purtroppo un 17enne originario di Sant’Egidio del Monte Albino, comune sorge alle pendici dei Monti Lattari, sulla sponda settentrionale dell’entroterra della Costiera Amalfitana, è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Si parla di otto persone ferite e un morto, quindi. Celermente i Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno liberato i superstiti dai rottami, che nel frattempo avevano perso grande quantità di olio. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e ora si dovranno stabilire le cause dell’incidente.