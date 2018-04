Tramonti, grande successo a teatro per l’Associazione La Fenice in “Arezzo 29… in tre minuti”

Grande successo a teatro Tramonti per l’Associazione La Fenice Intra Montes, che ha portato in scena la commedia in due atti Arezzo 29… in tre minuti, scritta a quattro mani da Oscar e Olimpia Di Maio. Ieri sera c’è stata l’ultima data della rappresentazione teatrale, con l’Anfiteatro Giovanni Pascoli sold out per l’occasione. La giovane compagnia, che ha unito interpreti più rodati a commedianti in erba, è riuscita a divertire ed emozionare il pubblico con un’opera contemporanea del teatro napoletano che fonde periodi commoventi con momenti esilaranti, performata in maniera originale.

L’associazione nell’occasione ha ricevuto anche i saluti e i complimenti del sindaco di Tramonti, Antonio Giordano, che ha colto il momento per annunciare che l’Ente comunale darà man forte ad un’iniziativa di cittadinanza attiva e partecipata, in cui si incentiva la cultura e le varie realtà associative del territorio potranno fare rete in questo senso.