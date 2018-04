Tramonti, auto distrugge cabina elettrica e danneggia condotta del gas: paura e disagi nella notte. L’autista pare avesse bevuto – FOTO

Paura nella notte a Tramonti. Nei pressi del ristorante San Francesco, questa notte, alle ore 4,30 circa, un’automobile si è scontrata violentemente contro una cabina elettrica, distruggendola. Tanta paura per il vicinato: il botto che si è sentito dopo l’impatto è stato talmente forte da far svegliare diverse persone, molte delle quali si sono riversate in strada a verificare cosa fosse successo.

I danni recati dall’auto alla cabina elettrica hanno fatto sì che diverse abitazioni abbiano riscontrato dei malfunzionamenti nell’erogazione dell’energia elettrica, ma non è tutto. Oltre alla cabina, è stata danneggiata anche una tubatura del gas, causando una fuoriuscita di gas che ha necessitato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Maiori. Sul posto anche i Carabinieri di Amalfi.

Stando alle informazioni che siamo riusciti a carpire, pare che al volante vi fosse un ragazzo di Tramonti che era già noto alle forze dell’Ordine e che si era messo alla guida del veicolo dopo aver bevuto. Non avrebbe riportato gravi lesioni e successivamente è stato portato via da alcuni amici. Appena avremo ulteriori dettagli vi aggiorneremo.