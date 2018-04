Una giornata all’insegna dell’ambiente e della riscoperta delle buone abitudini: la Pro Loco di Tramonti si ripete anche quest’anno con l’escursione all’eremo di Santa Caterina, verso la vetta del Montalto. Stamattina un gruppo di nutriti escursionisti e appassionati della montagna, si è riunito presso la Pasticceria del Borgo a Figlino, dove è stata offerta una buona colazione, prima di partire dalla località Frescale.

Il gruppo è giunto nei pressi dell’eremo, che anticamente era una cappella dedicata a Santa Caterina annesso al Castello di Montalto, antico presidio della Repubblica Marinara di Amalfi: la storia narra che il presidio militare con la struttura religiosa sono cadute in un’aspra battaglia contro i Normanni nel 1127. La musica popolare della Paranza do’ Tramuntan e cibi della tradizione (pasta e fagioli, granita al limone e caffè, tutto offerto dalla Pro Loco) rigorosamente serviti in posate e bicchieri portati dai commensali, allieteranno il momento di convivio. Il pomeriggio poi sarà anche occasione di cultura e approfondimento, grazie alle spiegazioni di esperti botanici. Le immagini sono fornite per gentilissima connessione da Nino Anastasio, che ringrazio.