Tragedia di Nicola Marra a Positano si indaga come “morte conseguente di altro delitto”. Oggi autopsia che dovrebbe fare finalmente luce su questa tragedia. Ad indagare è la Procura della Repubblica di Salerno e il pubblico ministero Federico Nesso ipotizza un reato mentre il fascicolo è finito al procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale che coordina il lavoro degli inquirenti.

Prevista per oggi l’autopsia al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno mentre continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del capitano Roberto Martina, continuano a sentire gli amici di Nicola e anche tutte le persone che lavorano all’interno del Music on The Rock, che è stato l’ultimo locale pubblico che ha visto.

Ad affrontare il caso due periti , il professore Pietro Tarsitano dell’Università di Napoli, medico legale, e del tossicologo Pascale Basilicata per capire se il giovane oltre a bere alcol abbia preso altro.

Nicola Marra è stato ritrovato senza ecchimosi ed è stato visto salire verso il Cimitero Vecchio da solo , quindi non vi sono ipotesi di omicidio. Si tratta evidentemente di un incidente, il punto dove si è trovato era pericoloso e scivoloso.

Nicola non ha scavalcato nessun parapetto ma era soltanto nervoso perché non trovava il tagliando per recuperare il suo giaccone, poi recuperato dal padre come ha dichiarato a Repubblica oggi . Nella confusione della discoteca aveva perso il suo cellulare ma poi ne aveva trovato uno simile e, pensando fosse il suo, lo aveva portato con se. Quando gli amici hanno provato a chiamarlo, dopo che si era allontanato, a rispondere al suo cellulare è stata una ragazza che lavora all’interno del Music on the Rocks e ha detto loro di aver trovato il telefono smarrito. È stato allora che i ragazzi sono andati via.

Le due ragazze arrivate a Positano in auto con Nicola sono invece state ospitate a casa di alcuni coetanei che avevano fittato una casa per le vacanze pasquali. Lui doveva andare a Napoli a pranzo con la sorella a Pasqua. Il padre e la madre sono separati, il primo è venuto a Positano da subito, la seconda ha allertato i carabinieri. Il 21enne era con una ragazza che aveva conosciuto da un paio di settimane, l’altra era un’amica di questa ragazza. Calcolando il percorso fatto dal ragazzo, l’orario in cui il ragazzo ha lasciato la discoteca e quello in cui gli amici hanno iniziato a chiamarlo al cellulare gli inquirenti ipotizzano che Nicola abbia potuto impiegare solo una trentina di minuti per allontanarsi, sbagliare strade e, forse, cadere nel vallone da un’altezza di 70 metri.

Nicola era da solo e le telecamere lo hanno ripreso fino ai Mulini e poi dopo Via Cristoforo Colombo e la Sponda, dove aveva l’auto chiusa che ha preso anche una multa per divieto di sosta nei pressi della ferramenta Casola, anche senza camicia, che ha poi lasciato in Via Kempff, le scale che lo hanno condotto verso una morte che nessuno avrebbe voluto. Perchè sia salito per quelle scale è un mistero.