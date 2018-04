Tragedia alla Parigi-Roubaix, è morto il belga Michael Goolaerts colpito da infarto durante la gara

Tragedia alla Parigi-Roubaix, la classica regina del nord. Il ciclista belga Michael Goolaerts della Vérandas Willems-Crelan, 23 anni a luglio, è stato colto da infarto durante la gara. I medici del Samu che gli hanno effettuato un massaggio cardiaco ai margini della carreggiata prima di avere accesso al defibrillatore dell’autoambulanza. Goolaerts è arrivato poco prima delle 15 all’ospedale di Lilla già intubato è stato ricoverato in gravissime condizioni. Purtroppo il giovane atleta non ce l’ha fatta ed in serata è deceduto morto. A darne notizia la sua squadra, la Verandas Willems-Crelan. “E’ con inimmaginabile tristezza che comunichiamo il decesso del corridore e amico Michael Goolaerts”, si legge in una nota. Goolaerts è morto alle 22.40 all’ospedale di Lilla, dove era stato trasportato dopo il malore durante la corsa. “Goolaerts – si legge in un tweet della squadra – è morto in conseguenza ad un arresto cardiaco, assistito dai familiari e da chi lo amava. A nulla sono valse le cure mediche alle quali è stato sottoposto”. Un’inchiesta è stata aperta dalla Gendarmerie francese: alcuni poliziotti si sono recati sul bus della Vérandas Willems-Crelan, secondo i media belgi «per verificare lo stato delle biciclette».