Traffico per riduzione carreggiata a Vietri sul mare

Siamo alle soglie di una nuova stagione estiva e continuano le problematiche riguardano la circolazione stradale a Vietri sul mare.A tre anni dall’inizio dei lavori per la realizzazione del vettore meccanico che unisce la stazione ferroviaria con la piazza ptincipsle di Vietri, ci ritroviamo a convivere ancora con i disagi delle lunghe code di traffico causate da restringimento della carreggiata mediante barriera di ceneto installata dalla ditta esecutrice dei lavori.I lavori ormai terminati,ma non consegnati chissa’ per quale problematica, contribuiscono a danneggiare automobilisti e turisti che si recano alle porte della costiera amalfitana.