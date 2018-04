Traffico, Lunedì in Albis

Il lunedì in Albis, alias Pasquetta. Oggi sono davvero tantissime le persone che decidono di uscire per la tradizionale scampagnata, alla volta di qualche agriturismo o semplicemente di qualche parco attrezzato.

Ma spesso si rivela una scelta infelice: il vero problema a Pasquetta è il traffico, e oggi 2 aprile 2018 non è da meno.

Generalmente le Autostrade più trafficate sono l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto, A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria, verso Sud e le coste.