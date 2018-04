Traffico in Costiera amalfitana. Circolazione a colori alterni e canale navigabile Vietri Castellammare di Stabia

Traffico in Costiera amalfitana. Circolazione a colori alterni e canale navigabile da Vietri sul mare a Castellammare di Stabia le proproste dell’architetto Christian De Iuliis

COSTA D’AMALFI – Problema traffico sulla Statale Amalfitana. Proposta la circolazione a colori alterni.#Nullanews

Nuova proposta per cercare di allentare la morsa del traffico che si prevede intenso già nella settimana Santa. Il provvedimento delle targhe alterne risulta infatti insufficiente a garantire un flusso contenuto di autovetture lungo la SS 163. Per questo motivo è stata proposta la circolazione a colori alterni con le seguenti modalità. Il Lunedi potranno circolare solo gli autoveicoli blu e relative sfumature, il Martedi le rosse, il Mercoledi le gialle e le verdi, il Giovedi le bianche, il Venerdi le nere, mentre il weekend sarà riservato alle metallizzate che sono sempre la maggioranza. Il dispositivo sarebbe risolutivo anche perché facilmente sorvegliabile. Proteste sono giunte dai possessori delle auto a pois e da quelli che, quando rompono uno sportello, lo sostituiscono con uno di un altro colore.

Le #Nullanews compiono un anno il 28 Marzo. E smettono di essere quotidiane. Positanonews è stato il primo giornale, come testata, a pubblicarle a random, e oggi più che mai facciamo gli auguri a Christian