Torre Annunziata. Droga market, sette arresti. Tra i pusher il calciatore Angelo Nasto, 26 anni, capitano della Sarnese

La solita schiera di parenti con neonati al seguito assiste all’uscita degli arrestati, mandando baci, salutando i giovanissimi finiti in manette e insultando i poliziotti. Dall’altro lato, saluti e baci ricambiati, e addirittura uno di loro che esulta e ride dal finestrino della volante che lo sta portando in carcere. Il blitz notturno ha portato all’arresto di sette persone, accusate di aver gestito lo spaccio di cocaina, eroina e marijuana, con base in un palazzo sul corso di Torre Annunziata, dosi recuperate dal tetto grazie ad una canna da pesca modificata e poi rivendute dai pusher fattorini che le consegnavano in vari punti, anche a Torre del Greco. E tra gli spacciatori c’era anche un talento del calcio, a 18 anni titolare nella rappresentativa italiana Dilettanti, ex calciatore del Savoia e oggi 26enne capitano della Sarnese, in serie D. In cella è finito anche Angelo Nasto, figlio dell’affiliato al clan Gionta Alfonso «’o cinese», che poche settimane fa aveva già evitato il carcere dopo un altro arresto per spaccio. Giovane talento, secondo gli investigatori agli allenamenti e alle partite aveva abbinato anche la seconda attività, quella di spacciatore per conto del gruppo dei «Tittoni», famiglia di pusher nell’orbita dei Gallo-Cavalieri che ha il suo quartier generale al civico 117 di corso Vittorio Emanuele III, a pochi passi da palazzo Fienga, la storica roccaforte del clan Gionta oggi murata e in via di confisca. Proprio sul tetto di un edificio lì accanto venivano nascoste dosi di droga e quanto serviva al gruppo di spacciatori, che poi recuperava tutto con una canna modificata. Da qui il nome dell’operazione «Pesca velenosa» eseguita dai poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Vincenzo Gioia e dal vicequestore Elvira Arlì, insieme con il reparto prevenzione crimine di Napoli. Circa 70 uomini, coadiuvati dall’alto da un elicottero e nelle operazioni a terra da cani antidroga e antiesplosivo. In carcere con Nasto sono finiti anche Antonio Bruno, Aniello Ino, Carlo Antille e Raffaele Cirillo, tutti giovani tra i 20 e i 27 anni, ma già con precedenti per spaccio. Le indagini sono state condotte grazie alle intercettazioni telefoniche e ai riscontri sul posto. Negli ultimi due anni i vari componenti del gruppo sono stati più volte arrestati: Cirillo con droga in un borsello, Ino con decine di dosi già confezionate, Nasto in possesso di munizioni. Al cliente dei pusher bastava un sms per ordinare le dosi: «tre da tirare», «una da fumare». Oppure arrivano «i maglioni», o ancora venivano presi appuntamenti approssimativi in luoghi già concordati: «ci vediamo al bar», «vieni al mobilificio», «alle 20 al locale ». E lì – il riscontro del luogo – è stata la parte «difficile» dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, che poi ha chiesto e ottenuto l’obbligo di firma anche per il 20enne incensurato M.V. (che operava già da minorenne per il gruppo) e per il 21enne G.G., lui già con precedenti specifici. Il gruppo, relativamente giovane, riusciva a piazzare decine di dosi ogni giorno, con almeno trenta episodi di spaccio documentati e riscontrati sul posto dai poliziotti. (Dario Sautto – Il Mattino)