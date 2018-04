TITTA FIORE PRESIDENTE FILM FESTIVAL

All’indomani della presentazione della Casa del cinema comunale, la Regione rilancia e annuncia la governance che da oggi guiderà la Film commission. A presiederla sarà Titta Fiore, giornalista professionista e critica cinematografica di riconosciuto valore. Laureata in Lettere classiche, Fiore è stata fino a qualche mese fa responsabile delle pagine culturali de «Il Mattino», per il quale è tuttora firma dei grandi appuntamenti cinematografici nazionali e internazionali, vanta una trentennale esperienza nel settore della cultura, ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti ed è stata componente della giuria ai Nastri d’Argento, ai Ciak d’oro e al Future Film Festival. Sul suo nome, racconta il presidente uscente Valerio Caprara, si è trovata una piena convergenza. «Avevo chiesto di essere sollevato da un incarico che ricopro dall’agosto del 2010, e quando mi è stato chiesto di indicare un successore mi sono venute in mente solo persone poco affidabili. L’unico nome credibile era quello di Titta, per cui da anni nutro affetto, amicizia e stima. Quando sono stato in Regione e mi hanno detto di aver pensato a lei, con un gesto teatrale ho preso dalla tasca un foglietto sul quale avevo scritto: Titta Fiore. Nel passarle il testimone, sono quasi commosso», confessa il critico cinematografico de «Il Mattino», che proseguirà il lavoro con la Film commission. «Sono orgoglioso di essere stato nominato da Caldoro e poi confermato da De Luca, che ringrazio per aver potenziato al massimo il ruolo di Film commission, facendo del cinema una risorsa strategica, con lungimiranza e senza aspettare i successi di Venezia e dei David. Certo, c’è da potenziare l’organico, ma ora vedo finalmente un futuro luminoso». Un futuro nel quale Caprara ci sarà. «Dovrei occuparmi del grande progetto di raccolta e digitalizzazione di tutto il patrimonio campano di film, fiction e documentari. Quella che, per intenderci, si chiama mediateca», anticipa. Ma non solo: Caprara è anche nel nuovo comitato scientifico. Ad affiancare Fiore nel Cda, ci saranno invece Christian Collovà, avvocato specializzato in proprietà intellettuale, copyright, media, software e nuove tecnologie, e Federica D’Urso, analista dei media e ricercatrice in economia dei media, già consulente della direzione generale Cinema del Mibact. Con loro sono stati nominati anche i quattro componenti del comitato scientifico: oltre a Caprara, Enzo Decaro, che con Massimo Troisi e Lello Arena La Smorfia, il sociologo Lello Savonardo, docente di Teorie e tecniche della comunicazione alla Federico II e già consigliere d’amministrazione della Film Commission, e Anna Masecchia, ricercatore per il settore della Federico II. Nomine che oggi l’assemblea dei soci – o meglio: il socio unico Regione Campania – formalizzerà, ratificando i decreti firmati dal presidente De Luca. «Abbiamo scelto persone di alto profilo, rappresentative di vari mondi. E stiamo lavorando agli obiettivi per il piano 2018 della legge regionale sul cinema, ascoltando parti sociali e operatori del settore», spiega Rosanna Romano, dirigente regionale della Cultura. Antonella Di Nocera, responsabile del coordinamento Clarc, che ha promosso la legge sul cinema, è soddisfatta: «Il nuovo presidente non è solo una donna competente e con una grande esperienza, ma ha il carattere per affrontare una sfida che parte da un patrimonio solido. Abbiamo bisogno di fare sistema, lavorando tutti per una strategia comune, poiché comune è l’obiettivo. Purtroppo questo non sta accadendo». Tra i primi compiti del nuovo cda ci sarà quello di individuare il direttore generale della nuova era. Lo statuto recentemente approvato prevede una manifestazione pubblica: a concorrere ci sarà anche Maurizio Gemma, il direttore in proroga e in scadenza, che ha lavorato con Caprara al rilancio della Film commission campana.

Davide Cerbone

Auguri anche da Positanonews