Terremoto in Molise aggiornamento sul posto

Alle 11.48 di mercoledì 25 aprile è stata avvertita una scossa di terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto una profondità di 31 chilometri. La magnitudo è stata di 4,2. L’epicentro è stato registrato ad Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso. Non sono stati segnalati danni. “Abbiamo avuto paura, ma non c’è successo nulla di grave” dicono a Positanonews