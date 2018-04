Telegram down dalle prime ore di questa notte: «Problema ai server in Europa»

Telegram down dall’una di questa notte, in varie zone del mondo, ma tutto per un problema ad alcuni server in Europa. Gli utenti sono furiosi su Twitter per l’ennesimo malfunzionamento dell’app di messaggistica istantanea, mentre gli sviluppatori spiegano che tutto sarebbe dovuto ad un problema registrato ad alcuni server presenti in Olanda. Gli utenti di Telegram, che evidentemente preferiscono questo strumento rispetto a un concorrente come WhatsApp, per lunghe ore hanno continuato a visualizzare solo il simbolo dell’orologio d’attesa. Solo un mese fa, Telegram aveva avuto un altro malfunzionamento su scala globale. Ora, stando a quanto confermato dagli sviluppatori dell’app, il problema sembrerebbe essere circoscritto alle aree dell’Europa, della Russia, del Medio Oriente e del Nordafrica. Telegram ha spiegato la natura del problema: «C’è stata un’interruzione di energia che ha coinvolto alcuni server che si trovano ad Amsterdam, causando l’interruzione del servizio in gran parte dell’Europa, della Russia, del Medio Oriente e del Nordafrica. Siamo al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi terremo aggiornati».

Pavel Durov, fondatore e ceo di Telegram, si era affrettato a spiegare cosa è successo: «C’è un massiccio surriscaldamento nei server che potrebbero causare problemi di connessione agli utenti europei nelle prossime due ore. Ci scusiamo per l’inconveniente, stiamo risolvendo il problema». In realtà, Telegram down sembra essere un problema molto più esteso rispetto ai soli territori europei ed il ripristino del servizio a tutti gli effetti sembra richiedere più tempo del previsto.

di Enrico Chillè Leggo.it