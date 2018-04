Il Team Luise ‘sbarca’ anche in Costiera Amalfitana: nuovi uffici e assunzioni

‘Sbarca’ (è proprio il caso di dirlo!) in Costiera Amalfitana il team ‘Luise’. Si tratta di una famiglia napoletana operativa già da diversi anni nel settore esclusivo dei super yacht. Per l’estate 2018 si è deciso di allargare la rete di uffici e di ampliare il personale.

Come si legge su AffariItaliani.it

Il viaggio partito da Napoli nel 1847 della famiglia Luise continua dunque nei porti più importanti al mondo, con l’apertura di nuovi uffici e creando addirittura a Napoli nuovi dipartimenti tecnici, con l’assunzione di nuovo personale per gli uffici centrali di Napoli e le sedi di Capri, Castellammare di Stabia, Sorrento, Costiera amalfitana ed Ischia. Sono state create 22 sedi per garantire servizi esclusivi al mondo dello yachting, 7 giorni su 7 per 24 ore, senza sosta e con un “Si” sempre pronto per la propria clientela di armatori e società di charter internazionali. E’ in breve il percorso creato dalla famiglia Luise, professionisti nel mondo dello Yachting. Unico vero network in Italia nell’industria dei superyacht, con oltre cinquanta società e centinaia di collaboratori, tra aziende dirette ed indotto.

Insomma molto presto in arrivo importanti opportunità lavorative per i cittadini della Costiera. Consigliamo a tutti di tenere d’occhio il sito ufficiale ( http://www.luise.com/home.html ) dove presto verranno pubblicate le offerte di lavoro relative agli uffici in Costiera Amalfitana.