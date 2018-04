Stefano Pieri: amico di PositanoNews, in onda sulla Rai per parlare del progetto di Vico Equense “Il Cibo…per amare”

Grande soddisfazione per la nostra redazione che fa i complimenti all’amico psicoterapeuta e psicologo “di strada” Stefano Pieri, il quale è ora in onda su Rai Uno. Stefano sta infatti parlando del progetto di Vico Equense che abbiamo numerose volte affrontato “Il cibo…per amare” alla trasmissione Uno mattina in famiglia, condotta da Tiberio Timperi.

Stefano Pieri è ormai una vecchia conoscenza di PositanoNews: non è solo un volto noto della Rai, ma il suo lavoro è importante per il suo stare in mezzo alla strada, al di fuori dal contesto chiuso del classico “lettino”. Psicologo, uomo di cultura, persona poliedrica di straordinario spessore, la cui presenza qualifica ogni iniziativa.

“Il cibo…per amare” è una iniziativa che è in programma venerdì 13 aprile alle ore 10, realizzata dall’Istituto alberghiero Francesco de Gennaro, con il patrocinio del Comune di Vico Equense. Alla presentazione sarà presente anche il sindaco Andrea Buonocore, il comandante della compagnia dei carabinieri di Sorrento, Marco La Rovere, il comandante della polizia municipale di Vico Equense Ferdinando De Martino e il naturopata Evisio Caciolla.