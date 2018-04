Statale sorrentina, da lunedì nuove chiusure: coinvolte anche le gallerie di Varano e Privati

Nuove chiusure sulla Statale Sorrentina. L’Anas, infatti, ha comunicato poco fa che per l’esecuzione di attività di manutenzione programmate lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, a partire da lunedì 9 aprile, in funzione dell’avanzamento degli interventi, potranno rendersi necessarie chiusure al transito in provincia di Napoli, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22 e le 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Nel dettaglio, nel periodo temporale compreso tra lunedì 9 aprile e giovedì 19 aprile 2018 (fascia oraria 22.00-6-00) per un totale di 7 notti, sarà chiusa al traffico la tratta di SS145 tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’. La circolazione, esclusivamente durante le chiusure notturne, utilizzerà i percorsi alternativi segnalati in loco, ovvero viabilità locale ed ex strade statali 366 “Agerolina” ed ex 145. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli ed il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Anas raccomanda prudenza nella guida