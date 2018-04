SS 145 “Sorrentina”, senso unico alternato

Anas comunica che, per l’esecuzione di lavori di nuova pavimentazione tra il km 18 ed il km 19 della strada statale 145 “Sorrentina”, a partire da domani, mercoledì 18 aprile, e fino a venerdì 20 aprile 2018 sarà attivo il senso unico alternato nella frazione di Seiano, nel territorio comunale di Vico Equense, in provincia di Napoli.

La limitazione al traffico sarà attiva in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, allo scopo di ridurre il disagio per la circolazione.

Inoltre, lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, per lo svolgimento di una manifestazione podistica – così come richiesto ad Anas dalla Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’ – tra le ore 9.30 e le ore 12.30 di domenica 22 aprile 2018 sarà chiuso al traffico (ad eccezione dell’eventuale transito di mezzi di soccorso), sia in entrata che in uscita, lo svincolo di ‘Caserta Stadio’.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.