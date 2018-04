Spiaggia SuperAbile da Sorrento a Vico Equense ecco tutti i problemi da risolvere . Il movimento che sta operando in Penisola Sorrentina per rendere accessibile le spiagge ha vagliato con sopralluoghi tutti i problemi e li ha sintetizzati in una lettera annunciata con un post:

Pubblichiamo l’ultimo atto cronologico del nostro impegno, iniziato qualche mese fa, per Spiaggia SuperAbile. Si tratta della richiesta di interventi da mettere in atto, inviata ai sei Sindaci della penisola sorrentina, per iniziare il percorso virtuoso di “superabilità” delle nostre spiagge. E’ la dimostrazione che con piccoli accorgimenti e con piccoli interventi mirati, il cambiamento è possibile. Mi piace pensare che questo sia solo l’inizio: noi del comitato #SpiaggiaSuperAbile abbiamo scritto il “la”, ovvero la prima nota di quella che nel tempo potrebbe diventare veramente una bella musica di civiltà. I nostri amministratori ci hanno dimostrato una grandissima disponibilità, che veramente fa ben sperare!

Massa Lubrense, Marina di Puolo.

La spiaggia libera attrezzata (gestita dal titolare di un ristorante che dispone di toilette per disabili) dovrebbe diventare superabile a tutti gli effetti (visto che tale spiaggia è insignita dell’ambito riconoscimento di Bandiera Blu) rivedendo le dimensioni della passerella che conduce a mare, attualmente sottodimensionata rispetto alla normativa vigente. Sarebbe utile dotare il luogo di almeno una sedia per disabili, che consenta l’accesso a mare (Mod. JOB o similari).

Si ricorda la necessità di riservare – nelle imminenti vicinanze dei luoghi da raggiungere – un numero congruo di posti auto dedicati alla disabilità.

Spiaggia libera Lauro

Per fare in modo che anche questa porzione di spiaggia presa in considerazione durante il nostro sopralluogo diventi superabile, il primo intervento da mettere in atto è quello di rendere idoneo il tratto di collegamento tra il lungomare di Puolo e la spiaggia in oggetto, attualmente in dissesto e non idoneo al camminamento di una sedia a rotelle. La passerella di accesso all’arenile andrebbe dimensionata allo scopo di renderla conforme alla normativa vigente. Sarebbe infine importante provvedere a dotare tale spiaggia di servizi igienici dedicati alla disabilità, eventualmente anche ricorrendo al posizionamento di toilette chimiche provvisorie, in attesa della messa in opera di quelle definitive.

Nerano. Confidiamo nella volontà espressaci dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense di rendere superabile la Spiaggia di Nerano.

Sorrento.

Lo stabilimento Peter’s Beach risulta essere adibito alla disabilità.

Considerando che Sorrento è il Comune a maggiore impatto turistico della penisola, nella convinzione che sia utile proporre all’utenza una maggiore offerta di spiagge superabili, anche ai fini di ottemperare al meglio la sempre crescente richiesta di turismo sostenibile, si chiede di rendere accessibile l’arenile libero di Marina Piccola (posizionato a fianco al pontile per gli anziani) mediante una rampa di accesso che lo colleghi alla piattaforma di cemento che presenta alcuni gradini. Diventa a questo punto indispensabile dotare il luogo di una sedia per disabili, che consenta il camminamento sulla sabbia e l’accesso a mare (Mod. JOB o similari).

Anche Marina Grande – dove sono presenti alcune sedie JOB donate da privati – potrebbe divenire Spiaggia Superabile, provvedendo a creare dalle toilette preesistente un unico bagno con la quadratura a norma per i disabili o affiancando ad esse un bagno chimico.

Sant’Agnello.

La Marinella. Lo stabilimento in oggetto rappresenta al meglio il concetto di Spiaggia Superabile: il gestore ha provveduto ad installare una sedia montascale per raggiungere l’ascensore la quale – per dimensioni ed apertura della porta – è a norma. Giunti presso la struttura, questa risulta perfettamente accessibile e fruibile in ogni sua parte, grazie anche a varie passerelle posizionate laddove necessario. Sono presenti i servizi igienici per i disabili ed il gestore ha dotato la struttura di una sedia JOB.

Il problema riscontrato risulta essere la pendenza della rampa di accesso che dalla Piazzetta della Marinella congiunge all’ascensore. Sarebbe necessario provvedere alla messa in posa di una pedana che addolcisca la pendenza della rampa, fino all’ingresso dell’ascensore. Diversamente si potrebbe installare un montascale.

Piano di Sorrento, Marina di Cassano.

Qui abbiamo riscontrato la perfetta idoneità di accesso – dal parcheggio preposto (grazie alla disponibilità di tre posti auto riservati ai disabili, offerta presso il monazero di Giuseppe Maresca) fino ad una certa parte dell’arenile, dove la passerella che conduce a mare improvvisamente si interrompe. Sarebbe necessario provvedere alla sua continuazione. Il luogo è già dotato di servizi igienici destinati ai disabili. Presso le docce sarebbe utile prevedere un servizio di acqua calda, con gettoniera.

E’ indispensabile dotare il luogo di una sedia per disabili, che consenta il camminamento sulla sabbia e l’accesso a mare (Mod. JOB o similari).

Meta, Lato molo.

Lo stabilimento Metamare risulta essere adibito alla disabilità.

Ciò non toglie che si potrebbe potenziare l’offerta mettendo a disposizione degli arenili una o più sedie JOB.

Vico Equense, Marina di Vico.

Ad alcune centinaia di metri dalle le spiagge è installata una transenna di ferro, bloccata da un lucchetto, che consente l’accesso ai soli pedoni, negandolo a chi è costretto su una sedia a rotelle.

Il Lido da Vittorio (che in estate ospita una colonia per disabili) è in attesa di approvazione di un progetto per migliorare l’accessibilità e che prevederà la presenza di toilette e docce dedicate. In attesa che ciò avvenga riteniamo sia indispensabile provvedere all’installazione provvisoria di un bagno chimico per disabili.

Inoltre, per quanto consapevoli delle ragioni di sicurezza che hanno indotto a limitare l’ingresso mediante la sbarra di ferro ad auto e motocicli presso le aree interessate, si chiede di ovviare tempestivamente a questa restrizione, installando tornelli di ingresso idonei al passaggio di disabili in sedia a rotelle.

Seiano, Marina di Aequa.

Chicchi Beach: qui abbiamo riscontrato la perfetta idoneità di accesso – dal parcheggio preposto (già dotato di posti auto riservati ai disabili) fino allo stabilimento, accessibile in ogni sua parte e fino al mare. Manca invece la dotazione di servizi igienici destinati ai disabili. In attesa di un intervento definitivo si chiede di provvedere all’installazione provvisoria di un bagno chimico per disabili.

