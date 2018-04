Sparatoria a Ercolano in pieno giorno: 27enne in fin di vita

Poco dopo le 15 a Ercolano, in via Benedetto Cozzolino, un 27enne è stato raggiunto da una pesante scarica di colpi da arma da fuoco.

Il ragazzo si chiama Alessandro Scognamiglio e si trovava a bordo della sua automobile quando qualcuno ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco da distanza ravvicinata. I proiettili hanno colpito Scognamiglio in diverse zone sensibili del corpo, tra cui torace e inguine, ferendolo gravemente.

Al momento il ragazzo si trova in condizioni disperate (codice rosso) all’ospedale Maresca di Torre del Greco e si teme seriamente per la sua vita. Su via Cozzolino è ancora presente la vettura crivellata da colpi di arma da fuoco.

Il delitto è di poche ora fa, per cui le informazioni al momento sono scarse. Si ipotizza che ci siano motivi economici dietro il tentato omicidio, ma le forze dell’ordine inizieranno a indagare molto presto per chiarire meglio l’accaduto. Alcune indiscrezioni parlano anche di una seconda persona coinvolta, ma siamo in attesa di conferme in tal senso.