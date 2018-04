“Sorrento Young Art”, ospite speciale il famoso street artist “Tvboy”: pronto super murales a Piazza Tasso

Sarà ospite all’evento Sorrento Young Art l’ormai celeberrimo street artist “Tvboy“, diventato famoso per l’opera “The Kiss” che ha visto protagonisti Salvini e Di Maio. Alla serata inaugurale prevista per il 7 aprile alle ore 19 a Villa Fiorentino sarà presente Salvatore Benintende, vero nome dell’artista divenuto ormai piccola stella del settore.

Nello stile di interventi e performance che caratterizzano il suo linguaggio, anche a Sorrento si vivrà l’emozione di una performance live painting. La partecipazione, fortemente voluta dal direttivo Associazione Culturale Syart, rientra tra gli appuntamenti previsti per la serata inaugurale. In un clima conviviale ed accogliente, la cornice di Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, sarà lo studio live dell’artista italiano TvBoy che oggi vive in Spagna, a Barcellona dove, nel 2004, dà il via al Movimento “Urban Pop Art”.

Stando a rumors che abbiamo recepito, Tvboy realizzerà uno splendido murales a grandezza naturale in Piazza Tasso che mostrerà due anziani turisti che si baciano “Mary and John”, con la didascalia: “partiti da Capodichino il 15 giugno 1932 (diciottenni) raggiunsero Sorrento in autobus il 15 giugno 2018 (e meno male che i tunnel erano aperti a giorni alterni ma solo con il bel tempo se no mai nella vita!)”.