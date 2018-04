Sorrento a Valdiano per festeggiare domenica la vittoria. Positano e Amalfi sfide salvezza con Picciola e Faiano. Riflettori puntati sul Sorrento del mister Antonio Guarracino nel girone B di Eccellenza, dopo un lustro, un’eternità, il nome della Città del Tasso torna nel calcio di categoria. Ci manca solo la matematica.

Domenica se l’Agropoli, che è a 5 punti, pareggia , e il Sorrento vince , potrebbe essere già chiusa la partita. Altrimenti si chiuderà probabilmente nel migliore dei modi a casa propria il prossimo turno al Campo Italia con l’ Agropoli, basterebbe un pareggio ed è fatta.

Ma ovviamente la palla è rotonda e anche se cinque punti in tre partiti sembrano insormontabili.. Ma noi tutti siamo convinti che sarà l’anno dei rossoneri.

Ottima ripresa dopo il precipizio per il San Vito Positano che si trova fuori dalla zona Salvezza ed intende rimanerci, fondamentale sarà vincere domenica al De Sica di Montepertuso. Mister Attanasio ha caricato i suoi che sfideranno la Picciola che sta proprio un gradino sotto la squadra della Costiera amalfitana. I giallorossi del presidente Casola si sono ripresi e i giovani stanno andando alla grande dopo la vittoria del campionato con l under 18. Marco Attanasio, che proviene dalle giovanili, ha portato anche due ragazzi locali . Alessandro Rianna boy di Positano… nato nel 2002…al fianco di una colonna che viene dal calcio Professionistico come Giovanni Longobardi….nato nel 1982!!

Il Costa d’ Amalfi invece è difficile che esca dalla zona retrocessione, sfida un’altra squadra che si trova in fondo classifica il Faiano. E se vuole qualche speranza per uscirsene deve vincere a tutti i costi.

Il Sant’Agnello non fa testo, la squadra di Negri buona ultima spera sempre nel ripescaggio.