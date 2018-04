Sorrento, si attendono per domani le nuove deleghe agli assessori

Potrebbe essere domani la giornata decisiva per conoscere le nuove deleghe agli assessori di Sorrento. Da quel 4 marzo scorso in cui Mario Gargiulo è uscito ufficialmente dalla giunta comunale, intorno alla questione delle deleghe c’è sempre stato caos e indecisione.

Il sindaco Cuomo qualche settimana fa aveva precisato: “Le deleghe, come sempre, saranno assegnate dopo il confronto con gli assessori, e dopo che il gruppo Il Ponte mi avrà indicato, entro 15 giorni, il suo rappresentante in giunta. L’impegno preso con tutta la coalizione è che l’esecutivo nominato oggi sarà oggetto di una attenta riflessione, in occasione della fine dell’anno, poiché solo allora decideremo la compagine che affronterà la sfida elettorale”.

“Il Ponte”, quindi, fuori dalla maggioranza e che non verrà sostituito. Avevamo parlato di un incontro qualche giorno fa tra il sindaco e la lista sopracitata; un incontro che aveva portato ad una promessa, se così si può chiamare, da parte del primo cittadino, ovvero l’estromissione dell’assessore Massimo Coppola il prossimo dicembre.

Il Sindaco Cuomo dovrebbe mantenere le deleghe al turismo.