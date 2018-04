 SORRENTO-SCAFATESE 3-2 , I LEONI ROSSONERI VANNO AVANTI NEL CAMPIONATO REGIONALE JR

Dopo aver dominato il proprio girone, i giovani rossoneri sono attesi ora dalla fase finale del Campionato Regionale Juniores. Il primo turno Giovedì 4 alle ore 16, allo stadio Italia i canarini della Scafatese.

Un impegno certamente delicato per il Sorrento che finora ha avanzato come nessuno nella categoria: tra i 10 gironi è la squadra che ha conquistato il maggior numero di punti (61 in 22 gare), vantando il miglior attacco (119 gol fatti) e la miglior difesa (12 gol subiti). Complimenti ragazzi

Juniores Regionale – Primo turno fase finale

SORRENTO-SCAFATESE 3-2

Remuntada rossonera e grande gioia al 95°. Sotto di due reti nel primo tempo i giovani rossoneri ribaltano il risultato nella ripresa con le reti di ⚽ Bosco, ⚽Falanga e ⚽ Reich.

Sorrento qualificato agli Ottavi di finale