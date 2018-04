Sorrento, sanzioni non pagate per quasi 300 mila euro: pronte le notifiche

Il Comune di Sorrento, come già altre volte in passato, si attiva per riscuotere proventi derivanti da multe non pagate. La Andreani Tributi, società incaricata dal Comune per occuparsi delle riscossioni, ha individuato circa 1600 sanzioni per violazione del Codice della Strada, elevate dalla Polizia Municipale del Comune nell’arco dell’anno 2016, le quali ancora non risultano pagate.

L’importo totale per le stesse si aggira intorno ai 300 mila euro: il Comune, quindi, si è già attivato per inviare gli avvisi di riscossione ai soggetti interessati e si aspetta di recuperare una cifra che è assolutamente considerevole. Non è la prima volta che l’amministrazione comunale di Sorrento si è mossa in tal senso.