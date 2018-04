Sorrento sabato tutti insieme per la partita dell’anno. Siamo andati a trovare la squadra in allenamento a tre giorni dal D-Day. Un evento per tutta la Penisola Sorrentina, il Sorrento calcio può tornare ai vertici che meritava , ma sarà una partita difficile anche se il traguardo è a un soffio. La squadra del Cilento era la più attrezzata per vincere il campionato, ha un notevole apparato e ricambi di riguardo, ma i rossoneri hanno tre punti di vantaggio. Anche un pari potrebbe andare bene, però l’ultima di campionato c’è la Virtus Avellino fuori casa mentre l’Agropoli in casa ha il Valdiano e nessuno vuole fare ancora una settimana di sofferenza.

“Con l’Agropoli giochiamo per vincere – dice un Antonio Guarracino molto concentrato -, i ragazzi sono carichi e determinati, si rendono conto dell’importanza della partita e la affronteremo al meglio”

Tutta la Penisola Sorrentina e non solo , da Vico Equense a Positano, tutta l’area tifa per i rossoneri.

“Guarracino lavora tutto il giorno per la squadra ed è riuscito a caricarla e anche a far tornare l’entusiasmo fra i tifosi, anche se Sorrento è molto particolare – ci dice Antonino Siniscalchi prima firma del Mattino di Napoli -. Il tifo si sente maggiormente nei paesi con maggiori problemi sociali dove ci si attacca alla maglia della squadra della città, a Sorrento, per fortuna, le condizioni economiche sono buone, ma sentiamo l’attaccamento alla nostra squadra di calcio.. Io in particolare seguo da mezzo secolo il Sorrento, e sono 50 anni dalla scalata alla serie D , nei numeri, a volte, ci credo..”

Un manifesto fuori il campo “Tutti allo stadio” che ci colpisce. Sorride Guarracino “Era lo stesso manifesto che si fece per la Coppa Italia di tanti anni fa, allora i tifosi erano distanti dalla squadra, poi vennero.. Venite a sostenerci anche sabato”



SABATO 14 APRILE ORE 16 ALLO STADIO “ITALIA”

SORRENTO -AGROPOLI